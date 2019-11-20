Монфис рассказал об отношениях с украинкой Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о романтических отношениях с украинкой Элиной Свитолиной.

«У нас разные точки зрения на многие вещи, но хорошо, что мы стараемся прийти к согласию. Жизнь спортсменов высокого уровня отличается от других. Когда ты с тем, кто не занимается теннисом, то не чувствуешь себя комфортно.

Если встречаешься с девушкой, которая далека от тенниса, то она может, например, захотеть выпить в Нью-Йорке. Это нормально. Но мы с Элиной спокойно проводим время вместе, смотрим Netflix. Накануне матча я ощущаю напряжение. Тогда я говорю с ней о плане на игру. Конечно, время от времени мы даём друг другу советы. Когда мы разминаемся, Элина говорит, всё у меня хорошо или нет», — цитирует Монфиса L'Equipe.