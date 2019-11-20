Капитан Испании призвал к изменениям Кубка Дэвиса после победы над Россией

Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Серхи Бругера поделился впечатлениями от победы в матче со сборной России (2-1). Одной из главных тем стало позднее завершение парного матча, соперники покинули корт почти в 2:00 по местному времени.
«Очевидно, что после внедрения обновлённого формата Кубка Дэвиса будут возникать некоторые проблемы, будут ошибки. По крайней мере во время первых розыгрышей.
Но нужно что-то делать, нельзя заканчивать матчи в 2 утра. Я не мог выставить своего первого номера, ведь нам играть уже в 12:30. Очевидно, что надо что-то менять», — приводит слова Бругеры UbiTennis.
Сборная Испании в заключительном матче группового этапа сыграет со сборной Хорватии. В плей-офф выходят победители групп и две лучшие команды из числа тех, которые заняли вторые места в группах. Российская сборная победила Хорватию со счётом 3-0.
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