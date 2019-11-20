Джокович: Иванишевич такой же безумный, как все балканцы

Вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о сотрудничестве с Гораном Иванишевичем, который выполняет роль его тренера.
«Я нанял его, потому что мы относимся к одной культуре. У нас похожий менталитет, он меня хорошо понимает. Я знаю его с тех пор, как мне было 13 лет. Мы впервые встретились, когда он приехал на Уимблдон и посетил академию в Германии. Считаю, что я приложил руку к его успехам, ведь я поделился с ним шоколадкой во время тренировок.
Я очень уважаю его, ведь он является величайшим игроком в нашем регионе, хотелось быть таким, как он. Мы с ним друзья, он замечательный, честный и прямой человек, великолепный игрок, понимающий, как выступать на самом высоком уровне.
Иванишевич такой же безумный, как все мы, балканцы. Мы отлично ладим. Надеюсь, что с Гораном стану величайшим теннисистом в истории», — цитирует Джоковича Tennis World USA.
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