Джокович принёс Сербии победу в матче КД, Маррей вывел вперёд британцев

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович разгромил японца Йосихито Нисиоку в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 6 минут.



16-кратный победитель турниров «Большого шлема» 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету японца ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Ранее серб Филип Краинович обыграл японца Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:4. Окончательный счёт противостояния определится по итогам парной встречи.

Энди Маррей, возобновивший карьеру после операции на бедре, вывел вперёд сборную Великобритании в матче с голландцами. Бывшая первая ракетка мира одолел Таллона Грикспора — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5).