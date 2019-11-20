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Джокович принёс Сербии победу в матче КД, Маррей вывел вперёд британцев

Джокович принёс Сербии победу в матче КД, Маррей вывел вперёд британцев
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович разгромил японца Йосихито Нисиоку в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 6 минут.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» 5 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету японца ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Ранее серб Филип Краинович обыграл японца Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:4. Окончательный счёт противостояния определится по итогам парной встречи.

Энди Маррей, возобновивший карьеру после операции на бедре, вывел вперёд сборную Великобритании в матче с голландцами. Бывшая первая ракетка мира одолел Таллона Грикспора — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа A
20 ноября 2019, среда. 14:40 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа E
20 ноября 2019, среда. 12:50 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 7 		6 7 7
7 9 		4 6 5
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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