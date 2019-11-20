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Шарапова: водка в чистом виде — не для меня, но зато люблю коктейли

Шарапова: водка в чистом виде — не для меня, но зато люблю коктейли
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о предпочтениях в еде. Она призналась, что любит поесть. Также Шарапова рассказала об отношении к алкоголю.

«Я не большой любитель водки, но в последние годы мне понравилось пробовать разные коктейли. Но нет, водка в чистом виде не для меня.

Да, я не такая типичная русская, которую обычно представляют. Но мне нравится еда. Я росла любительницей поесть. Много времени проводила на кухне у бабушки, пыталась ей помогать. Но тогда мне она говорила, что хотела бы для меня другого будущего, а не карьеры повара. Она пыталась меня выгонять с кухни, но мне хотелось пробовать разную еду и продукты», — цитирует Шарапову eater.com.

Шарапова сфотографировалась с гориллой
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