Шарапова: водка в чистом виде — не для меня, но зато люблю коктейли

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о предпочтениях в еде. Она призналась, что любит поесть. Также Шарапова рассказала об отношении к алкоголю.

«Я не большой любитель водки, но в последние годы мне понравилось пробовать разные коктейли. Но нет, водка в чистом виде не для меня.

Да, я не такая типичная русская, которую обычно представляют. Но мне нравится еда. Я росла любительницей поесть. Много времени проводила на кухне у бабушки, пыталась ей помогать. Но тогда мне она говорила, что хотела бы для меня другого будущего, а не карьеры повара. Она пыталась меня выгонять с кухни, но мне хотелось пробовать разную еду и продукты», — цитирует Шарапову eater.com.