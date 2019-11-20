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Футболист «ПСЖ» Неймар посетил матч Кубка Дэвиса Хачанов — Надаль

Футболист «ПСЖ» Неймар посетил матч Кубка Дэвиса Хачанов — Надаль
Теннис / ATP 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар стал одним из звёздных гостей обновлённого розыгрыша Кубка Дэвиса. Спортсмен посетил матч россиянина Карена Хачанова и первой ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля. Напомним, встреча завершилась победой испанца со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Фото доступно в «твиттере» Кубка Дэвиса.

В настоящее время Неймар выступает в составе чемпиона Франции — «ПСЖ». Один из организаторов Кубка Дэвиса — Жерар Пике — бывший одноклубник Неймара по испанской «Барселоне». Минувшим летом бразилец был близок к возвращению в «Барселону», однако клубы не смогли договориться по деталям трансфера. Существует вероятность, что форвард вернётся в столицу Каталонии летом 2020 года.

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