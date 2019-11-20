Джокович предложил перенести Кубок Дэвиса на сентябрь, когда проходит Laver Cup

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что Кубок Дэвиса было бы неплохо перенести на другой период сезона.

«Думаю, идеальным вариантом было бы перенести Кубок Дэвиса на конец сентября», — цитирует Джоковича в своём «твиттере» теннисный журналист Стюарт Фрейзер.

Напомним, в конце сентября проходит другой командный турнир — Кубок Лэйвера, чьим организатором является швейцарец Роджер Федерер. Джокович участвовал в Кубке Лэйвера в 2018 году.

Напомним, на этой неделе впервые проходит Кубок Дэвиса в обновлённом формате. У сборной России, попавшей в группу с командами Испании и Хорватии, на счету одна победа (Хорватия) и одно поражение (Испания).