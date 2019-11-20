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Джокович предложил перенести Кубок Дэвиса на сентябрь, когда проходит Laver Cup

Джокович предложил перенести Кубок Дэвиса на сентябрь, когда проходит Laver Cup
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что Кубок Дэвиса было бы неплохо перенести на другой период сезона.

«Думаю, идеальным вариантом было бы перенести Кубок Дэвиса на конец сентября», — цитирует Джоковича в своём «твиттере» теннисный журналист Стюарт Фрейзер.

Напомним, в конце сентября проходит другой командный турнир — Кубок Лэйвера, чьим организатором является швейцарец Роджер Федерер. Джокович участвовал в Кубке Лэйвера в 2018 году.

Напомним, на этой неделе впервые проходит Кубок Дэвиса в обновлённом формате. У сборной России, попавшей в группу с командами Испании и Хорватии, на счету одна победа (Хорватия) и одно поражение (Испания).

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