Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Баутиста-Агут разгромил Мектича в Кубке Дэвиса. Испания повела у Хорватии

Баутиста-Агут разгромил Мектича в Кубке Дэвиса. Испания повела у Хорватии
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии. Со счётом 6:1, 6:3 он переиграл Николу Мектича.

Матч продлился 59 минут. В активе Баутисты-Агута 4 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта. У Мектича 4 эйса и 3 двойные ошибки.

Во втором матче противостояния сборных Испании и Хорватии первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль сыграет с Борной Гойо. В случае, если Гойо обыграет титулованного соперника, победитель определится в парной встрече.

Напомним, в группе с Испанией и Хорватией выступает и сборная России. В активе Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Евгения Донского уверенная победа над хорватами (3:0) и поражение от испанцев (1:2).

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа B
20 ноября 2019, среда. 19:50 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Н. Мектич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019