Баутиста-Агут разгромил Мектича в Кубке Дэвиса. Испания повела у Хорватии
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии. Со счётом 6:1, 6:3 он переиграл Николу Мектича.
Матч продлился 59 минут. В активе Баутисты-Агута 4 подачи навылет и 4 реализованных брейк-пойнта. У Мектича 4 эйса и 3 двойные ошибки.
Во втором матче противостояния сборных Испании и Хорватии первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль сыграет с Борной Гойо. В случае, если Гойо обыграет титулованного соперника, победитель определится в парной встрече.
Напомним, в группе с Испанией и Хорватией выступает и сборная России. В активе Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Евгения Донского уверенная победа над хорватами (3:0) и поражение от испанцев (1:2).
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