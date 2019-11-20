Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина, защищая Монфиса, начала перепалку с его хейтерами в «Твиттере»

Свитолина, защищая Монфиса, начала перепалку с его хейтерами в «Твиттере»
Теннис / ATP 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина решила защитить своего молодого человека Гаэля Монфиса от критики болельщиков сборной Франции. Претензии в адрес Гаэля хейтеры начали высказывать после его проигрыша японцу Йосихито Нисиоке в матче Кубка Дэвиса.

Один из пользователь «Твиттера» задался вопросом:

«Почему именно Гаэль был вызван в сборную, ведь существует немало других претендентов?».

«Наверное, потому что у Гаэля статистика в Кубке Дэвиса 12 побед при трёх поражениях?» — парировала Свитолина.

Когда же нападки болельщика продолжились и он снова повторил, что во Франции много теннисистов, более достойных, чем Монфис, Свитолина сказала: «Лол, только ваши восемь подписчиков согласятся с вами».

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019