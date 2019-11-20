Свитолина, защищая Монфиса, начала перепалку с его хейтерами в «Твиттере»
Украинская теннисистка Элина Свитолина решила защитить своего молодого человека Гаэля Монфиса от критики болельщиков сборной Франции. Претензии в адрес Гаэля хейтеры начали высказывать после его проигрыша японцу Йосихито Нисиоке в матче Кубка Дэвиса.
Один из пользователь «Твиттера» задался вопросом:
«Почему именно Гаэль был вызван в сборную, ведь существует немало других претендентов?».
«Наверное, потому что у Гаэля статистика в Кубке Дэвиса 12 побед при трёх поражениях?» — парировала Свитолина.
Когда же нападки болельщика продолжились и он снова повторил, что во Франции много теннисистов, более достойных, чем Монфис, Свитолина сказала: «Лол, только ваши восемь подписчиков согласятся с вами».
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