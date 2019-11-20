Надаль принёс Испании победу в группе и выход в плей-офф Кубка Дэвиса

Испанский теннисист первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии. Со счётом 6:4, 6:3 он оказался сильнее Борны Гойо.
Матч продлился 1 час 27 минут. Надаль отметился 6 эйсами, 1 двойной ошибкой и 3 реализованными брейк-пойнтами из 9. На счету Гойо 5 подач навылет и 2 двойные ошибки. Хорват не имел шансов взять подачу титулованного соперника.
Напомним, в первом матче противостояния сборных Испании и Хорватии Роберто Баутиста-Агут уверенно обыграл Николу Мектича — 6:1, 6:3.
Напомним, в группе с Испанией и Хорватией выступает и сборная России. В активе Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Евгения Донского уверенная победа над хорватами (3:0) и поражение от испанцев (1:2).
Таким образом, сборная Испании обошла команду России и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Россия по-прежнему имеет шансы на выход из группы, как лучшая команда, занявшая второе место. Матчи групповой стадии Кубка Дэвиса продолжаются.
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