Победа Плишковой заняла третье место в списке лучших матчей года на ТБШ

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах «Большого шлема». Третье место заняла встреча чешки Каролины Плишковой с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй в третьем круге Уимблдона. Плишкова одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. На момент встречи чешка занимала вторую строчку в рейтинге WTA, а Се Шувэй была 25-й ракеткой мира.

Каролина активно выиграла 42 очка и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 33 виннера и 10 неточностей.

Плишкова в четвёртом раунде уступила соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, 11:13.

27-летняя уроженка Лоуни завершит год на второй строчке рейтинга WTA, а Се Шувэй — на 32-й.

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