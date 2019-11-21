Победа Плишковой заняла третье место в списке лучших матчей года на ТБШ
WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах «Большого шлема». Третье место заняла встреча чешки Каролины Плишковой с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй в третьем круге Уимблдона. Плишкова одержала победу со счётом 6:3, 2:6, 6:4. На момент встречи чешка занимала вторую строчку в рейтинге WTA, а Се Шувэй была 25-й ракеткой мира.
Каролина активно выиграла 42 очка и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 33 виннера и 10 неточностей.
Плишкова в четвёртом раунде уступила соотечественнице Каролине Муховой со счётом 6:4, 5:7, 11:13.
27-летняя уроженка Лоуни завершит год на второй строчке рейтинга WTA, а Се Шувэй — на 32-й.
Волевая победа 19-летней Андрееску вошла в список лучших матчей года на ТБШ
Битва Барти с Анисимовой заняла 5-е место в списке лучших игр сезона на ТБШ
- 21 ноября 2019
-
08:45
-
08:20
-
00:48
- 20 ноября 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:13
-
22:43
-
21:24
-
20:58
-
20:05
-
17:31
-
16:31
-
16:14
-
16:00
-
15:26
-
15:03
-
14:56
-
14:34
-
13:58
-
13:05
-
12:45
-
11:53
-
10:55
-
10:50
-
10:30
-
10:03
-
09:45
-
09:22
-
09:14
-
08:56
-
08:33
-
08:21
-
03:58
-
02:06
-
01:01
Партнерский контент