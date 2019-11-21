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Надаль рассказал, почему решил сыграть в паре в Кубке Дэвиса

Надаль рассказал, почему решил сыграть в паре в Кубке Дэвиса
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему согласился сыграть в паре с Марселем Гранольерсом в матче Кубка Дэвиса с Хорватией. Надаль и Гранольерс победили Ивана Додига и Мате Павича со счётом 6:3, 6:4. Сборная Испании одержала итоговую победу — 3-0 и вышла в четвертьфинал с первого места.

«Никогда не знаешь, что может случиться в будущем. В этом году я не играл в паре, так что мне было важно получить это ощущение вновь. С Марселем многое становится проще. Мы отлично сыграли в паре», — приводит слова Надаля Tennis 365.

Второе место в группе B и путёвку в четвертьфинал Кубка Дэвиса получила команда России. За выход в полуфинал россияне поспорят с победителем противостояния Сербия — Франция.

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
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Россия в упорной борьбе проиграла Испании, но может выйти в четвертьфинал, даже если займёт второе место.
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