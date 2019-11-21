Джокович прокомментировал первую победу в Кубке Дэвиса — 2019
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в матче с японцем Йосихито Нисиокой в рамках группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:1, 6:2.
«Начало получилось нервным. Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к корту, к условиям и освещению. Но я доволен. Нисиока — непростой соперник. Я никогда с ним раньше не встречался, но у него одни из самых быстрых ног в туре», — приводит слова Джоковича Tennis 365.
Сборная Сербии одержала итоговую победу со счётом 3-0. Сегодня, 21 ноября, сербы встретятся с французами. Победитель этого противостояния за выход в полуфинал поспорит с Россией, которая стала одной из двух лучших команд среди занявших вторые места.
Турнир завершится 24 ноября.
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