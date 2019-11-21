Кирьос считает, что новый формат Кубка Дэвиса может спасти теннис от гибели

Австралиец Ник Кирьос выступил в поддержку обновлённого формата Кубка Дэвиса и сравнил этот турнир с выставочным Кубком Лэйвера.

«Спорт должен двигаться вперёд. Когда смотришь на лучшие виды спорта, то с точки зрения развлечения они убивают теннис. Именно поэтому ATP и ITF стараются создать больше новых форматов. Если они будут следовать прежнему пути, то теннис умрёт.

Посмотрите на Кубок Лэйвера: 17 тысяч зрителей на каждом матче. В Мадриде тоже всё прекрасно. Не думаю, что многие захотят ради развлечения включить по телевизору турнир ATP-250 в Антверпене. Поэтому нужно больше турниров вроде Кубка Лэйвера. Спорт — это развлечение, и если никто не будет смотреть теннис, он умрёт», — цитирует Кирьоса Yahoo Sport Australia.

В сентябре Ник получил условное отстранение от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати (США).

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