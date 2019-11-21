Саша Бажин стал новым тренером 19-летней украинки Ястремской

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о начале сотрудничества с Сашей Бажиным. Ранее он тренировал японку Наоми Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс.
«Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон-2020 я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! Мне очень-очень приятно, и я очень рада, что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки и уверена, что у нас всё получится!» — написала Ястремская в своём «фейсбуке».
В 2019 году Ястремская выиграла два турнира — в Хуахине и Страсбурге. Бажин был признан WTA лучшим тренером 2018 года.
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