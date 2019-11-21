Надаль высказался о перепалке с журналистом, задавшим вопрос о его жене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инцидент, который произошёл на пресс-конференции после его поражения в матче с немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Первая ракетка мира вступил в перепалку с итальянским журналистом Убальдо Сканагаттой, который спросил, сказалась ли на форме испанца его недавняя женитьба. Надаль назвал вопрос Сканагатты «полной чушью».
«Я не идеально говорю на английском, хотя с годами стал делать это лучше. Может быть, вопрос и был справедливым, но не в тот момент, когда я проиграл 2:6, 4:6. Я только восстановился после травмы. К тому же этот журналист работает много лет. Он должен был понимать ситуацию», — цитирует Надаля Tennis World USA.
В составе сборной Испании Надаль вышел в полуфинал Кубка Дэвиса.
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