Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль высказался о перепалке с журналистом, задавшим вопрос о его жене

Надаль высказался о перепалке с журналистом, задавшим вопрос о его жене
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал инцидент, который произошёл на пресс-конференции после его поражения в матче с немцем Александром Зверевым на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Первая ракетка мира вступил в перепалку с итальянским журналистом Убальдо Сканагаттой, который спросил, сказалась ли на форме испанца его недавняя женитьба. Надаль назвал вопрос Сканагатты «полной чушью».

«Я не идеально говорю на английском, хотя с годами стал делать это лучше. Может быть, вопрос и был справедливым, но не в тот момент, когда я проиграл 2:6, 4:6. Я только восстановился после травмы. К тому же этот журналист работает много лет. Он должен был понимать ситуацию», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В составе сборной Испании Надаль вышел в полуфинал Кубка Дэвиса.

«Полная чушь». Надаль вышел из себя после вопроса о жене
Разозливший Надаля журналист считает, что Рафаэль должен извиниться
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019