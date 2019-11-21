Бывший тренер Павлюченковой будет работать с Кербер
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер сообщила, что её новым тренером стал соотечественник Дитер Киндлманн, который ранее являлся спарринг-партнёром Марии Шараповой, а также был наставником Анастасии Павлюченковой, Мэдисон Кис, Элисе Мертенс и Айлы Томлянович.
Анжелика в июле 2019 года рассталась с тренером Райнером Шюттлером и до конца сезона не искала ему замену.
«Рада объявить, что Диди Киндлманн присоединится к моей команде в качестве нового тренера! Работа начинается. Я благодарна людям из своей команды, с которыми у нас одинаковое мнение насчёт движения вперёд», — написала Кербер в своём «твиттере».
В 2019 году Анжелика не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге бывшая первая ракетка мира опустилась на 20-ю строчку.
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