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Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Пэра 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Ранее серб Филип Краинович обыграл Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Сборная Сербии, одержав две победы, заняла первое место в группе A и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России.

Ещё одним четвертьфиналистом Кубка Дэвиса стала команда Германии. Её первый соперник в плей-офф определится позже. Сегодня, 21 ноября, пройдёт первый четвертьфинал — Канада — Австралия.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа A
21 ноября 2019, четверг. 15:10 МСК
Бенуа Пэр
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа A
21 ноября 2019, четверг. 13:00 МСК
Жо-Вильфрид Цонга
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5  
7 		7 7  
         
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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