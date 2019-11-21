Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 8 минут.



16-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Пэра 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.



Ранее серб Филип Краинович обыграл Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Сборная Сербии, одержав две победы, заняла первое место в группе A и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России.

Ещё одним четвертьфиналистом Кубка Дэвиса стала команда Германии. Её первый соперник в плей-офф определится позже. Сегодня, 21 ноября, пройдёт первый четвертьфинал — Канада — Австралия.