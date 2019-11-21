Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл француза Бенуа Пэра в матче группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 8 минут.
16-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Пэра 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
Ранее серб Филип Краинович обыграл Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Сборная Сербии, одержав две победы, заняла первое место в группе A и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России.
Ещё одним четвертьфиналистом Кубка Дэвиса стала команда Германии. Её первый соперник в плей-офф определится позже. Сегодня, 21 ноября, пройдёт первый четвертьфинал — Канада — Австралия.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Группа A
21 ноября 2019, четверг. 15:10 МСК
Бенуа Пэр
Б. Пэр
Окончен
0 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
- 21 ноября 2019
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11:10
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08:45
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- 20 ноября 2019
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