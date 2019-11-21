Девятая ракетка мира снялся с Кубка Дэвиса из-за болезни отца

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут отказался от игры в плей-офф Кубка Дэвиса. Как сообщает Marca, 31-летний испанец в срочном порядке отправился домой в Кастельон. Причиной этого стало резкое ухудшение здоровья его отца.



В мае 2018 года умерла мать Баутиста-Агута. Также Роберто планировал отказаться от выступления на серии азиатских турниров в этом сезоне из-за плохого самочувствия отца.



В Кубке Дэвиса Баутиста-Агут сыграл два матча — уступил Андрею Рублёву из России (3:6, 6:3, 6:7 (0:7)) и обыграл хорвата Николу Мектича (6:1, 6:3). Первый соперник сборной Испании на стадии плей-офф турнира пока неизвестен.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды сыграют в плей-офф.