Встреча С. Уильямс и Халеп — вторая в списке лучших матчей года на ТБШ

WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут названы лучшие поединки года на турнирах «Большого шлема». Второе место заняла встреча американки Серены Уильямс с представительницей Румынии Симоной Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. 38-летняя Уильямс одержала победу в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:4.



Халеп, будучи первой ракеткой соревнований, выполнила 2 эйса и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. В активе Уильямс 9 подач навылет и 5 брейков.



Уже в следующем матче Серена со счётом 4:6, 6:4, 5:7 уступила чешке Каролине Плишковой. Победительницей турнира стала японка Наоми Осака.



Халеп завершила сезон в качестве четвёртой ракетки мира. Серена Уильямс в настоящее время располагается на 10-й строчке рейтинга WTA.

С. Уильямс в трёх сетах победила Халеп и вышла в четвертьфинал Australian Open