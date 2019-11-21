Федерер: не пытаюсь понравиться всем, но нужно играть роль хорошего парня

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, как относится к своей популярности.

«Есть моменты, когда популярность играет не на пользу, но в большинстве случаев быть знаменитым – это здорово. Люди очень уважают меня, они восхищаются мной. Но я не хочу злоупотреблять этим. Я не чувствую себя особенным лишь потому, что так кажется другим. Самое главное, что обо мне думают друзья, родители, жена, дети.

Я не пытаюсь понравиться всем вокруг, но мне нужно играть роль хорошего парня, так как на меня смотрят дети. Быть знаменитым – это одновременно и хорошо, и плохо. Я стараюсь быть лучше как человек, пытаюсь быть уважительным ко всем без исключения», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Федерер в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. На прошедшем в Лондоне Итоговом чемпионате ATP Роджер дошёл до полуфинала, где проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6. Грек в итоге завоевал титул.