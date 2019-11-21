Янчук: у россиян будет психологическое преимущество в матче с Сербией

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы национальной команды по теннису обыграть Сербию в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«Сербия — знакомая нам страна. С Джоковичем можно играть, наши ребята настроены положительно. Конечно, нужна уверенность, нужен настрой. Матч против сборной Сербии получится равным. Психологическое преимущество будет на нашей стороне, ребята ничего не теряют, наоборот, могут только приобрести. Несмотря на то что Джокович сильный игрок, с ним можно играть. Итоговый турнир показал, что серб доступен. От нашей сборной нужна хорошая игра, а самое главное — предельный настрой.

То, что Рублёв и Хачанов играют вдвоём, ничего страшного. Они молодые. В конце концов, всю жизнь деревенские ребята по ночам гуляли, а утром садились за комбайн и косили зерно. Здоровья на всё хватало. Если учесть, что на турнире игра до трёх сетов, должны успевать восстанавливаться.

Медведев мог бы психологически помочь нашей команде. Но он не настроен, не готов, сам признался в этом. Играть на высоком уровне не получилось бы, а на низком — не очень интересно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса