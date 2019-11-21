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Янчук: справедливость системы Кубка Дэвиса вызывает вопросы

Янчук: справедливость системы Кубка Дэвиса вызывает вопросы
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Заслуженный тренер России Виктор Янчук полагает, что обновлённый формат Кубка Дэвиса нельзя назвать идеальным и справедливость системы группового этапа вызывает вопросы.

«Новый формат Кубка Дэвиса не безупречен в отношении двух команд, выходящих со второго места. Первые места понятно, что проходят дальше. Если говорить про выход не с первого места, то не совсем отработана ещё эта система. Американцам дали два сета по 6:0 из-за отказа канадцев играть парную встречу – ну так ведь нельзя! Это вызывает большие сомнения в справедливости этой системы. Новый формат подразумевает, что на турнире нельзя отыграться, так как встречи проходят в один день. Главное — нельзя ничего исправить. Довольно короткие игры, динамичные, не пять сетов, а всего три. Из-за быстрой игры раскачиваться некогда, решают всё мастерство и настрой», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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