Марадона — Федереру: ты был, есть и всегда будешь величайшим

Всемирно известный аргентинский футболист Диего Марадона записал видеообращение к теннисисту Роджеру Федереру. Он назвал швейцарца лучшим игроком всех времён, а также предложил ему обращаться за помощью, если возникнут проблемы в Аргентине.
«Привет, мастер. Машина, как я тебя называю. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких, как ты, больше не существует. Я хочу, чтобы ты знал: если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то можешь позвонить мне и сказать, что требуется», — отметил в своём обращении Марадона.
Федерер и немец Александр Зверев в настоящий момент проводят выставочные матчи в Южной Америке. Поединок в Чили завершился победой швейцарца — 6:3, 4:6, 6:4. Следующий матч Зверев и Федерер сыграли в Буэнос-Айресе (Аргентина). В нём уже сильнее был немец — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).
Также на время турне запланированы поездки в Боготу (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).
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