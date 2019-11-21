Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса
Парным матчем сборных Великобритании и Казахстана завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Джейми Маррей и Нил Скупски обыграли Александра Бублика и Михаила Кукушкина (6:1, 6:4) и добыли для своей команды последнее место в плей-офф командных соревнований.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Сербия — Россия
Австралия — Канада
Великобритания — Германия
Аргентина — Испания
Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада. Напомним, сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.
- 21 ноября 2019
-
20:25
-
20:01
-
19:48
-
18:22
-
18:07
-
17:47
-
17:33
-
17:26
-
16:46
-
15:23
-
14:19
-
13:26
-
12:53
-
12:27
-
12:00
-
11:28
-
11:10
-
10:13
-
09:22
-
08:45
-
08:20
-
00:48
- 20 ноября 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:13
-
22:43
-
21:24
-
20:58
-
20:05
-
17:31
-
16:31
-
16:14
-
16:00
-
15:26
-
15:03
Партнерский контент