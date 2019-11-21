Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса

Парным матчем сборных Великобритании и Казахстана завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Джейми Маррей и Нил Скупски обыграли Александра Бублика и Михаила Кукушкина (6:1, 6:4) и добыли для своей команды последнее место в плей-офф командных соревнований.



Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:



Сербия — Россия

Австралия — Канада

Великобритания — Германия

Аргентина — Испания



Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада. Напомним, сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.