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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Парным матчем сборных Великобритании и Казахстана завершился групповой этап Кубка Дэвиса. Джейми Маррей и Нил Скупски обыграли Александра Бублика и Михаила Кукушкина (6:1, 6:4) и добыли для своей команды последнее место в плей-офф командных соревнований.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Сербия — Россия
Австралия — Канада
Великобритания — Германия
Аргентина — Испания

Победитель пары Сербия — Россия сыграет с сильнейшим из пары Австралия — Канада. Напомним, сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.

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