Турниры ATP в 2019 году собрали рекордное число зрителей

В 2019 году побит рекорд по общей посещаемости всех 63 турниров ATP. Их посетили 4,82 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба тура. Прежнее достижение датировалось 2017 годом — 4,57 млн зрителей на трибунах.
Самым посещаемым среди всех турниров ATP в 2019 году стал Итоговый чемпионат. За восемь дней соревнований «О2 Арену» в Лондоне посетили 242 883 болельщика. Связанный с турниром контент — соревнования и обзоры — был показан почти 400 млн раз, то есть на 97% больше, чем в 2018-м. Кроме того, рекордное число просмотров зафиксировано в социальных сетях.
Победителем Итогового турнира ATP стал греческий теннисист Стефанос Цициципас. В финале соревнований он победил австрийца Доминика Тима. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
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