Федерер: возможно, Надаль войдёт в историю как величайший игрок всех времён

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высоко оценил 2019 год в исполнении первой ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля.
«Кто бы мог подумать, что спустя 11 лет после того, как Рафа впервые стал лидером рейтинга, он снова завершит сезон в качестве первой ракетки мира! Все говорили, что он травмируется, что его теннис слишком энергозатратный… Тем не менее Рафа провёл очередной суперсезон, выиграл два мэйджора и снова возглавил рейтинг.
Надаль — отличный парень и прекрасный теннисист. Играя с ним на Кубке Лэйвера, я получал настоящее удовольствие. Я многому научился у Рафы и рад, что мы продолжаем играть друг с другом на самых крупных турнирах.
Возможно, он войдёт в историю тенниса как величайший игрок всех времён», — цитирует Федерера TyC Sports.
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