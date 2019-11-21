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Федерер: возможно, Надаль войдёт в историю как величайший игрок всех времён

Федерер: возможно, Надаль войдёт в историю как величайший игрок всех времён
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высоко оценил 2019 год в исполнении первой ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля.

«Кто бы мог подумать, что спустя 11 лет после того, как Рафа впервые стал лидером рейтинга, он снова завершит сезон в качестве первой ракетки мира! Все говорили, что он травмируется, что его теннис слишком энергозатратный… Тем не менее Рафа провёл очередной суперсезон, выиграл два мэйджора и снова возглавил рейтинг.

Надаль — отличный парень и прекрасный теннисист. Играя с ним на Кубке Лэйвера, я получал настоящее удовольствие. Я многому научился у Рафы и рад, что мы продолжаем играть друг с другом на самых крупных турнирах.

Возможно, он войдёт в историю тенниса как величайший игрок всех времён», — цитирует Федерера TyC Sports.

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