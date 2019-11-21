Рублёв поблагодарил болельщиков за поддержку на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв обратился к болельщикам национальной команды, поздравив их с выходом сборной в четвертьфинал Кубка Дэвиса в Мадриде.
«Россия в четвертьфинале. Спасибо за вашу поддержку на протяжении этих дней. Люблю-люблю-люблю», — написал игрок.
Фото доступно на странице Андрея Рублёва в «Твиттере».
В четвертьфинале Кубка Дэвиса России будет противостоять команда Сербии. Победитель этой пары встретится с лучшей сборной в матче Австралия — Канада. В других четвертьфиналах сыграют Великобритания и Германия, Аргентина и Испания. Сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.
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