Рублёв поблагодарил болельщиков за поддержку на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв обратился к болельщикам национальной команды, поздравив их с выходом сборной в четвертьфинал Кубка Дэвиса в Мадриде.



«Россия в четвертьфинале. Спасибо за вашу поддержку на протяжении этих дней. Люблю-люблю-люблю», — написал игрок.

Фото доступно на странице Андрея Рублёва в «Твиттере».



В четвертьфинале Кубка Дэвиса России будет противостоять команда Сербии. Победитель этой пары встретится с лучшей сборной в матче Австралия — Канада. В других четвертьфиналах сыграют Великобритания и Германия, Аргентина и Испания. Сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира.