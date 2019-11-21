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Российские теннисисты за выход в 1/4 финала Кубка Дэвиса получат $ 1 млн

Российские теннисисты за выход в 1/4 финала Кубка Дэвиса получат $ 1 млн
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Карен Хачанов и Андрей Рублёв за выход национальной команды в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса получат $ 1 млн призовых. Их игроки разделят между собой. Ещё $ 600 тыс. достанется Федерации тенниса России, сообщает «Коммерсант».

Общий призовой фонд турнира составляет $ 27 млн, из которых $ 18 млн распределяются между теннисистами, а $ 9 млн — между национальными федерациями.

Распределение призовых на Кубке Дэвиса
Результат/Национальная федерация/Игроки

Победа/$ 1,25 млн/$ 3,2 млн
Финал/$ 850 тыс./$ 2 млн
1/2 финала/$ 750 тыс./$ 1,4 млн
1/4 финала/$ 600 тыс./$ 1 млн
Групповой этап/$ 300 тыс./$ 600 тыс.

В четвертьфинале Кубка Дэвиса России будет противостоять команда Сербии. Победитель этой пары встретится с лучшей сборной в матче Австралия — Канада. В других четвертьфиналах сыграют Великобритания и Германия, Аргентина и Испания. Сборную России на соревнованиях представляют три теннисиста: Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Евгений Донской.

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