Потенциальный соперник России в Кубке Дэвиса определится в парной встрече

Продолжается матча 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Канады. Для определения победителя командам придётся сыграть решающую парную встречу — в одиночных матчах теннисисты обменялись победами.
Вашек Поспишил расправился с Джоном Миллманом (7:6 (9:7), 6:4), а Денис Шаповалов уступил Алексу де Минору (3:6, 6:3, 5:7). Ник Кирьос сегодняшний игровой день пропускал.
Предварительные составы парной встречи: Джордан Томпсон/Джон Пирс — Вашек Поспишил/Денис Шаповалов.
Напомним, победитель данной встречи сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Россия — Сербия, которые выйдут на корт 22 ноября в 12:30 мск.
Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды играют в плей-офф.
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