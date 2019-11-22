Потенциальный соперник России в Кубке Дэвиса определится в парной встрече

Продолжается матча 1/4 финала Кубка Дэвиса между сборными Австралии и Канады. Для определения победителя командам придётся сыграть решающую парную встречу — в одиночных матчах теннисисты обменялись победами.



Вашек Поспишил расправился с Джоном Миллманом (7:6 (9:7), 6:4), а Денис Шаповалов уступил Алексу де Минору (3:6, 6:3, 5:7). Ник Кирьос сегодняшний игровой день пропускал.



Предварительные составы парной встречи: Джордан Томпсон/Джон Пирс — Вашек Поспишил/Денис Шаповалов.



Напомним, победитель данной встречи сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Россия — Сербия, которые выйдут на корт 22 ноября в 12:30 мск.



Кубок Дэвиса впервые проходит по обновлённому регламенту, который напоминает формат футбольного чемпионата мира. После группового этапа лучшие команды играют в плей-офф.

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса