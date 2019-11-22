Джокович: с Пэром нельзя расслабляться, но победа Краиновича окрылила меня

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче с Бенуа Пэром в Кубке Дэвиса — 6:3, 6:3.



«В целом наша команды выглядит здорово. Вчера, к примеру, мы выиграли шесть сетов из шести — перед сегодняшней встречей было важно всухую обыграть Японию.



Сегодня меня окрылил Краинович. Цонга здорово начал игру, но Филип фантастически провёл матч от начали до его самого конца.



Что касается меня, то я сыграл достаточно надёжно. Бенуа, как и Цонга, отлично начал — уже в первом же гейме у него было несколько брейк-пойнтов. Я отыгрался и оформил по брейку в каждом из сетов. Причём я сделал это в ключевые моменты партий.



Вообще с Бенуа очень тяжело играть — он очень непредсказуемый. У него классная подача и при этом разнообразная игра. Да, он периодически ошибается, но в других случаях невероятно пробивает навылет. Вобщем, с ним нельзя расслабиться», — цитирует Джоковича официальный сайт Кубка Дэвиса.



Напомним, уже завтра сборная Сербии сыграет с командой России в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса.

Россия сыграет с Сербией в Кубке Дэвиса днём 22 ноября