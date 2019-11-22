Беннето не нравится, что Федерер играет выставочные матчи во время Кубка Дэвиса

Капитан сборной Франции в Кубке Федерации Жюльен Беннето выразил недовольство тем, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер проводит выставочные матчи во время розыгрыша Кубка Дэвиса.

«Меня беспокоит, что Федерер проводит выставочные матчи во время Кубка Дэвиса. Вот и всё. Он величайший игрок всех времён. Это нормально, что его так называют. Конечно, аргентинцы создадут для него невероятную атмосферу. Это заслуженно. Но мне не нравится, что всё это происходит во время Кубка Дэвиса», — приводит слова Беннето beIn Sports.

На этой неделе Федерер победил немца Александра Зверева в выставочном матче с Сантьяго (Чили) со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Выставочные игры также пройдут в Буэнос-Айресе (Аргентина), Боготе (Колумбия), Мехико (Мексика) и Кито (Эквадор).

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