Хачанов и Джокович сыграют во 2-м матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Сербия

Сегодня, 22 ноября, в Мадриде состоится четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Сербии. Первыми на корт выйдут Андрей Рублёв и Филип Краинович. Затем сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович.

На парную встречу заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

Сборная Сербии вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе A. На групповом этапе сербы победили команды Японии и Франции.

Команда России сначала обыграла хорватов, а затем уступила испанцам и вышла из группы как одна из лучших сборных среди занявших вторые места.

Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.