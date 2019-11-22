Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Сербия в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сегодня, 22 ноября, в Мадриде пройдёт четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Сербии. Начало первой одиночной встречи запланировано на 12:30 мск. На корт выйдут Андрей Рублёв и Филип Краинович.

Затем сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович. На парную встречу заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей:

Андрей Рублёв — Филип Краинович.

Карен Хачанов — Новак Джокович.

Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.