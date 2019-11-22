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Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Сербия в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Сербия в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сегодня, 22 ноября, в Мадриде пройдёт четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Сербии. Начало первой одиночной встречи запланировано на 12:30 мск. На корт выйдут Андрей Рублёв и Филип Краинович.

Затем сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович. На парную встречу заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей:
Андрей Рублёв — Филип Краинович.
Карен Хачанов — Новак Джокович.
Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.

Хачанов и Джокович сыграют во 2-м матче 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Сербия
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