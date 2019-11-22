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Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией

Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде разгромил представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Андрей 13 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Филип Краинович в четвертьфинале Кубуа Дэвиса.

Во втором поединке сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович.

Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 12:30 МСК
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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