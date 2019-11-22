Рублёв вывел Россию вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Сербией
Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде разгромил представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Андрей 13 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Филип Краинович в четвертьфинале Кубуа Дэвиса.
Во втором поединке сыграют Карен Хачанов и Новак Джокович.
Победитель противостояния Россия — Сербия за выход в финал поспорит со сборной Канады, которая обыграла австралийцев со счётом 2-1. Розыгрыш Кубка Дэвиса завершится 24 ноября.
- 22 ноября 2019
-
13:52
-
13:43
-
12:21
-
12:12
-
11:47
-
10:37
-
09:12
-
09:00
-
08:11
-
02:31
-
00:59
-
00:44
-
00:21
- 21 ноября 2019
-
23:56
-
23:46
-
22:55
-
22:54
-
21:46
-
20:25
-
20:01
-
19:48
-
18:22
-
18:07
-
17:47
-
17:33
-
17:26
-
16:46
-
15:23
-
14:19
-
13:26
-
12:53
-
12:27
-
12:00
-
11:28
-
11:10
Партнерский контент