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Хачанов проиграл Джоковичу во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса

Хачанов проиграл Джоковичу во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Карен 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету второй ракетки мира 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Новак Джокович в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В первой игре россиянин Андрей Рублёв разгромил серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2. Счёт в противостоянии стал ничейным — 1-1.

Судьба путёвки в полуфинал определится в парной встрече, на которую заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 13:50 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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