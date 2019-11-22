Хачанов проиграл Джоковичу во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Мадриде проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Карен 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 2 брейк-пойнтов. На счету второй ракетки мира 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Новак Джокович в четвертьфинале Кубка Дэвиса.



В первой игре россиянин Андрей Рублёв разгромил серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2. Счёт в противостоянии стал ничейным — 1-1.

Судьба путёвки в полуфинал определится в парной встрече, на которую заявлены Карен Хачанов/Андрей Рублёв и Янко Типсаревич/Виктор Троицки.