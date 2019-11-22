Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса

Завершился парный и решающий матч четвертьфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Карен Хачанов и Андрей Рублёв в упорном поединке нанесли поражение Новаку Джоковичу и Виктору Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Стоит отметить, что по ходу решающей партии россиянам удалось дважды уйти с матчбола на подаче соперника. В сумме Джокович и Троицки не реализовали три матчбола.

Матч продлился 2 часа 16 минут. На счету российской команды 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованные брейк-пойнта из 5. Джокович и Троицки отметились 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.



Таким образом, сборная России продолжит выступление в Кубке Дэвиса — их соперниками по полуфинальному матчу станут представители Канады.



Напомним, в этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Розыгрыш соревнований завершится 24 ноября. Действующим чемпионом турнира является сборная Хорватии.