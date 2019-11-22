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Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса

Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Завершился парный и решающий матч четвертьфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Карен Хачанов и Андрей Рублёв в упорном поединке нанесли поражение Новаку Джоковичу и Виктору Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Стоит отметить, что по ходу решающей партии россиянам удалось дважды уйти с матчбола на подаче соперника. В сумме Джокович и Троицки не реализовали три матчбола.

Матч продлился 2 часа 16 минут. На счету российской команды 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованные брейк-пойнта из 5. Джокович и Троицки отметились 4 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 3 брейками.

Таким образом, сборная России продолжит выступление в Кубке Дэвиса — их соперниками по полуфинальному матчу станут представители Канады.

Напомним, в этом году Кубок Дэвиса впервые проходит в обновлённом формате. Розыгрыш соревнований завершится 24 ноября. Действующим чемпионом турнира является сборная Хорватии.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 15:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
Н. Джокович В. Троицки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		4 7 10
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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