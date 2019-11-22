Хачанов: обидно за Сербию — обе страны заслуживали эту победу

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече он вместе с Андреем Рублёвым обыграл представителей Сербии — 2-1.
«Типичный драматичный матч Кубка Дэвиса, где в решающей игре обе команды выкладываются на полную. Нам обидно за Сербию, потому что обе страны заслуживали эту победу. Но мы очень рады и горды, что наконец-то смогли вывести Россию в полуфинал, потому что давно там её не было.
Матч прошёл на высоком уровне. Просто старались держать его. В итоге всё решилось на тай-брейке в третьем сете. О канадцах будем думать утром», — заявил Хачанов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, за право сыграть в финале командных соревнований российские теннисисты поспорят с представителями Канады.
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