Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов: обидно за Сербию — обе страны заслуживали эту победу

Хачанов: обидно за Сербию — обе страны заслуживали эту победу
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал выход сборной России в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече он вместе с Андреем Рублёвым обыграл представителей Сербии — 2-1.

«Типичный драматичный матч Кубка Дэвиса, где в решающей игре обе команды выкладываются на полную. Нам обидно за Сербию, потому что обе страны заслуживали эту победу. Но мы очень рады и горды, что наконец-то смогли вывести Россию в полуфинал, потому что давно там её не было.

Матч прошёл на высоком уровне. Просто старались держать его. В итоге всё решилось на тай-брейке в третьем сете. О канадцах будем думать утром», — заявил Хачанов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, за право сыграть в финале командных соревнований российские теннисисты поспорят с представителями Канады.

Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019