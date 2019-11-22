Чесноков: раньше топ-игроки избегали Кубка Дэвиса — могли проиграть и инвалиду

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков положительно оценил новый формат проведения Кубка Дэвиса.



«Формат турнира достаточно интересный. Хотя традиционный формат Кубка Дэвиса – один матч в течение трёх дней, а здесь всё динамично развивается – одна неделя и столько матчей, столько событий.



Раньше топовые игроки избегали Кубок Дэвиса. Например, они готовятся к турниру на харде, а Кубок Дэвиса надо играть на земле. Спортсмен сыграл Кубок Дэвиса, а потом летит на другой конец света играть на харде. Можно «залететь» любому игроку, даже инвалиду. Поэтому такие игроки как Маррей, Федерер, Джокович – годами не принимали участия, а теперь получается так, что одна неделя собрала почти всех звёзд», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновлённом формате. После покупки турнира компаний футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели.

Сегодня сборная России героически пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с командой Канады.