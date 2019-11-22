Рублёв — о выходе в 1/2 Кубка Дэвиса: в важные моменты меня трясло

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинальной встрече он вместе с Кареном Хачановым обыграл представителей Сербии со счётом 2-1.
«Я не думаю, что Джокович устал. В важный момент я даже не думал, что происходит на тай-брейке, меня трясло. На каком-то внутреннем чувстве играли. На тай-брейке точно кураж не ловился, каждое очко на вес золота. Мы безумно рады, что у нас получилось.
Как можно думать о канадцах после такого матча? Нужно отойти от него. Хорошо, что благодаря выходу в полуфинал мы гарантировали попадание в финальную стадию Кубка Дэвиса на следующий сезон без отборов. Действительно думали об этом», — заявил Рублёв в эфире «Матч ТВ».
Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.
В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.
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