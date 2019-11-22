Свитолина: Монфису очень понравилось в Украине. Особенно кухня
Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о визите своего парня Гаэля Монфиса в Украину. Пара побывала в Одессе минувшим летом.
«У нас ему очень понравилось. А особенно – кухня. Он здесь впервые попробовал украинский борщ. Нет, я сама ему борщ не готовлю (смеётся), на это просто нет сил, и мы редко бываем вместе дома. Не хочу ли я оформить Гаэля в свою команду официально? Ну, он звезда, не нужно принижать его статус», — цитирует Свитолину издание «Обозреватель».
Ранее сам французский теннисист рассказал, как проводит время вместе с украинкой. Напомним, и Элина, и Гаэль в настоящее время входят в топ-10 мировых рейтингов. Монфис является десятым номером рейтинга АТР, Элина — шестой ракеткой мира в женском теннисе.
Свитолина, защищая Монфиса, начала перепалку с его хейтерами в «Твиттере»
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