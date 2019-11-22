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Аргентина и Великобритания вышли вперёд в матчах 1/4 Кубка Дэвиса

Аргентина и Великобритания вышли вперёд в матчах 1/4 Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Сборные Аргентины и Великобритании повели в своих матчах четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. Каждая из сборных выиграла по одной одиночной встрече у своих соперников — Испании и Германии соответственно.

Гидо Пелья, представляющий Аргентину, в трёх партиях добыл волевую победу над Пабло Карреньо-Бустой — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1.

Первое очко для сборной Великобритании принёс Кайл Эдмунд, в двух сетах обыгравший Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.

Вторые одиночные матчи пройдут сегодня, 22 ноября — Даниэль Эванс (Великобритания) сыграет Яном-Леннардом Штруффом (Германия), а Диего Шварцман (Аргентина) померяется силами с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).

Победители данных встреч сыграют друг с другом в 1/2 финала Кубка Дэвиса. Ранее в полуфинал соревнований прошли сборные Канады и России.

В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 19:20 МСК
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Филипп Кольшрайбер
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		7 7 6
7 7 		6 4 1
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса
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