Аргентина и Великобритания вышли вперёд в матчах 1/4 Кубка Дэвиса

Сборные Аргентины и Великобритании повели в своих матчах четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. Каждая из сборных выиграла по одной одиночной встрече у своих соперников — Испании и Германии соответственно.



Гидо Пелья, представляющий Аргентину, в трёх партиях добыл волевую победу над Пабло Карреньо-Бустой — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1.



Первое очко для сборной Великобритании принёс Кайл Эдмунд, в двух сетах обыгравший Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.



Вторые одиночные матчи пройдут сегодня, 22 ноября — Даниэль Эванс (Великобритания) сыграет Яном-Леннардом Штруффом (Германия), а Диего Шварцман (Аргентина) померяется силами с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).



Победители данных встреч сыграют друг с другом в 1/2 финала Кубка Дэвиса. Ранее в полуфинал соревнований прошли сборные Канады и России.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

Сборная России в напряжённом матче обыграла Сербию и вышла в 1/2 Кубка Дэвиса