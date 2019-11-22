Аргентина и Великобритания вышли вперёд в матчах 1/4 Кубка Дэвиса

Сборные Аргентины и Великобритании повели в своих матчах четвертьфинальной стадии Кубка Дэвиса. Каждая из сборных выиграла по одной одиночной встрече у своих соперников — Испании и Германии соответственно.
Гидо Пелья, представляющий Аргентину, в трёх партиях добыл волевую победу над Пабло Карреньо-Бустой — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:1.
Первое очко для сборной Великобритании принёс Кайл Эдмунд, в двух сетах обыгравший Филиппа Кольшрайбера — 6:3, 7:5.
Вторые одиночные матчи пройдут сегодня, 22 ноября — Даниэль Эванс (Великобритания) сыграет Яном-Леннардом Штруффом (Германия), а Диего Шварцман (Аргентина) померяется силами с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем (Испания).
Победители данных встреч сыграют друг с другом в 1/2 финала Кубка Дэвиса. Ранее в полуфинал соревнований прошли сборные Канады и России.
В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.
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