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Великобритания без Маррея обыграла Германию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Великобритания без Маррея обыграла Германию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Британские теннисисты оказались сильнее немецких в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась в двух партиях — на парную игру команды приняли решение не выходить.

Победу Великобритании принёс Даниэль Эванс, который в упорной борьбе обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.

В активе Эванса 10 эйсов и 1 брейк. Штруфф отметился 17 подачами навылет и 3 реализованными брейк-пойнтами из 6.

Напомним, первое очко сборной Великобритании принёс Кайл Эдмунд, обыгравший Филиппа Кольшрайбера. Таким образом, определился третий полуфиналист турнира. Ранее ими стали команды Канады и России. Следующим соперником британских теннисистов станет победитель встречи Испания — Аргентина.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
22 ноября 2019, пятница. 21:15 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 7 7
6 6 		6 6 2
         
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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