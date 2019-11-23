Великобритания без Маррея обыграла Германию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Британские теннисисты оказались сильнее немецких в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча завершилась в двух партиях — на парную игру команды приняли решение не выходить.
Победу Великобритании принёс Даниэль Эванс, который в упорной борьбе обыграл Яна-Леннарда Штруффа — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты.
В активе Эванса 10 эйсов и 1 брейк. Штруфф отметился 17 подачами навылет и 3 реализованными брейк-пойнтами из 6.
Напомним, первое очко сборной Великобритании принёс Кайл Эдмунд, обыгравший Филиппа Кольшрайбера. Таким образом, определился третий полуфиналист турнира. Ранее ими стали команды Канады и России. Следующим соперником британских теннисистов станет победитель встречи Испания — Аргентина.
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