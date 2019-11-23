Надаль 15 лет не проигрывает в Кубке Дэвиса. Сегодня он одержал 26 победу подряд
Испанский теннисист, первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал очередную победу в Кубке Дэвиса. В двух партиях он разгромил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:2. Это 26-я победа подряд для 33-летнего теннисиста.
В рамках Кубка Дэвиса Надаль проиграл лишь свой первый одиночный матч в карьере – экс пятой ракетке мира из Чехии Иржи Новаку в 2004 году — это был его дебют на турнире. Таким образом, его статистика в матчах командного турнира — 26:1. В активе Рафаэля три финала Кубка Дэвиса, каждый которых завершился победой сборной Испании.
Наибольшим количеством выигранных матчей Кубка Дэвиса подряд может похвастать киприот Маркос Багдатис — 36. На втором месте швед Бьорн Борг (33), на третьем — Надаль (26).
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