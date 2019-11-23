Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход сборной Испании в полуфинал Кубка Дэвиса. В четвертьфинале турнира команда обыграла сборную Аргентины со счётом 2:1.

«У нас был только один вариант – выиграть два матча. Нужно было двигаться шаг за шагом. Я провёл великолепный матч в одиночном разряде. И в парном разряде было несколько неплохих мячей. Игры очень сбалансированы. Марсель сыграл отличный матч, он мне очень помог. Мы благодарны болельщикам, они поддерживали нас до конца, хотя была ночь. Люди дают нам дополнительный адреналин. Всё усложняется, и нам нужна поддержка. Мы должны прилагать все усилия, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Испании поспорит с национальной командой Великобритании, которая в своём четвертьфинальном матче одержала победу над сборной Германии.