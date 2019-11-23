Федерер: теннис – это лишь игра, а не работа

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который в настоящее время проводит выставочные матчи с немцем Александром Зверевым в Южной Америке, рассказал, что не считает теннис работой.
«Секрет того, чтобы часто не получать травмы, заключается в правильных тренировках и подборе команды. И я бы не стал называть это работой. Теннис — всего лишь игра, а моя настоящая жизнь начинается за пределами корта.
Когда просыпаюсь утром, то не думаю о победе в следующем матче. Это было бы огромной ошибкой. Настоящая жизнь – это то, что вы делаете в течение дня: проводите время с семьёй, друзьями или в дороге в ожидании важного матча. Кроме того, мне нравится знакомиться и общаться с новыми людьми. Стараюсь видеть картину мира, не ограниченную теннисным кортом», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.
Следующий матч выставочного турне Федерер и Зверев сыграют 23 ноября в Мексике. Встреча пройдёт на крупнейшей в мире арене для корриды.
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