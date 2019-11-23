Россия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии

Стало известно время начала полуфинальной встречи Кубка Дэвиса между сборными России и Канады. Матч поставлен в первую игровую сессию. Теннисисты выйдут на корт в 12:30 мск.

Напомним, в 1/4 финала россиянам противостояли представители сборной Сербии. Судьба путёвки в следующий раунд решилась в парном матче, где Карен Хачанов и Андрей Рублёв, отыгравшись с трёх матчболов, обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Канадцы же в четвертьфинале одолели представителей Австралии.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Дэвиса Россия – Канада в Мадриде.

Второй полуфинальный матч начнётся в 19:30 мск. В нём сыграют сборная Испании, которая ранее победила Аргентину, и команда Великобритании, одолевшая Германию.