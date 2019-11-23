Тарпищев рассказал, чего не хватает новому формату Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил сожаление, что небольшие страны не смогут в полной мере использовать Кубок Дэвиса для популяризации этого вида спорта.
«Старый формат Кубка Дэвиса давал возможность небольшим странам развивать теннисный патриотизм. Этого больше не будет, о чём я очень сожалею.
Я не против нового формата, но, боюсь, у нас слишком много командных соревнований: Кубок Дэвиса, ATP Cup, Кубок Лэйвера. Может возникнуть неразбериха, которая приведёт к обесцениванию этих турниров», — приводит слова Тарпищева журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».
Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.
В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.
- 23 ноября 2019
-
11:29
-
11:02
-
10:16
-
09:34
-
09:18
-
05:00
-
03:14
-
00:58
-
00:30
-
00:05
- 22 ноября 2019
-
23:57
-
22:42
-
22:39
-
21:35
-
21:25
-
21:18
-
20:40
-
20:26
-
20:25
-
19:34
-
19:04
-
18:56
-
18:28
-
17:53
-
16:01
-
15:24
-
14:38
-
14:30
-
13:52
-
13:43
-
12:21
-
12:12
-
11:47
-
10:37
-
09:12