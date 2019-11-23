Тарпищев рассказал, чего не хватает новому формату Кубка Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил сожаление, что небольшие страны не смогут в полной мере использовать Кубок Дэвиса для популяризации этого вида спорта.

«Старый формат Кубка Дэвиса давал возможность небольшим странам развивать теннисный патриотизм. Этого больше не будет, о чём я очень сожалею.

Я не против нового формата, но, боюсь, у нас слишком много командных соревнований: Кубок Дэвиса, ATP Cup, Кубок Лэйвера. Может возникнуть неразбериха, которая приведёт к обесцениванию этих турниров», — приводит слова Тарпищева журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».

Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.



В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

Россия и Канада сыграют на Кубке Дэвиса в первой сессии