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Тарпищев рассказал, чего не хватает новому формату Кубка Дэвиса

Тарпищев рассказал, чего не хватает новому формату Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил сожаление, что небольшие страны не смогут в полной мере использовать Кубок Дэвиса для популяризации этого вида спорта.

«Старый формат Кубка Дэвиса давал возможность небольшим странам развивать теннисный патриотизм. Этого больше не будет, о чём я очень сожалею.

Я не против нового формата, но, боюсь, у нас слишком много командных соревнований: Кубок Дэвиса, ATP Cup, Кубок Лэйвера. Может возникнуть неразбериха, которая приведёт к обесцениванию этих турниров», — приводит слова Тарпищева журналист Жозе Моргадо в «Твиттере».

Напомним, за право сыграть в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты поспорят с представителями Канады.

В этом году турнир впервые проходит в обновлённом формате. Его розыгрыш завершится 24 ноября.

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