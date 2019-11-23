Рублёв пока единственный теннисист, выигравший 4 личных матча на Кубке Дэвиса

Андрей Рублёв, обыгравший в полуфинальном матче на Кубке Дэвиса между Россией и Канадой Вашека Поспишила — 6:4, 6:4, стал первым теннисистом, которому удалось одержать четыре победы в четырёх личных встречах.
До этого Рублёв на турнире был сильнее хорвата Борны Гойо — 6:3, 6:3, испанца Роберто Баутисты-Агута — 3:6, 6:3, 7:6 (7:0), и серба Филипа Краиновича — 6:1, 6:2.
Единственный, кто может повторить этот результат россиянина, это первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Его сборная также вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, а сам теннисист выиграл все личные встречи. Полуфинал Испания — Великобритания будет сыгран сегодня, 23 ноября, во второй сессии.
Россия на данный момент ведёт в матче с Канадой — 1-0. Во второй личной встрече играют Карен Хачанов и Денис Шаповалов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карен Хачанов — Денис Шаповалов на Кубке Дэвиса.
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