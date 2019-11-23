Хачанов проиграл Шаповалову. Канада сравняла счёт полуфинале КД с Россией

В втором матче полуфинала Кубка Дэвиса между Россией и Канадой Карен Хачанов в трёх сетах уступил Денису Шаповалову со счётом 4:6, 6:4, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

В активе уроженца Москвы 6 эйсов, 2 ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Шаповалов 11 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка.

Финалист будет определён в парной встрече — Хачанов и Рублёв сыграют с Шаповаловым и Вашеком Поспишилом. Но в составах команд могут произойти замены.

Напомним, в 1/4 финала россиянам противостояли представители сборной Сербии. Судьба путёвки в следующий раунд решилась в парном матче, где Хачанов и Рублёв, отыгравшись с трёх матчболов, обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки — 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Канадцы в четвертьфинале одолели представителей Австралии.